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Kreşte "kahve" faciası! Sapasağlam teslim ettiği bebeğini, yanıklarla teslim aldı

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Adana'da özel bir anaokulunda 1.5 yaşındaki Aden'in üzerine kahve dökülmesi sonucunda vücudunda 2. dereceden yanıklar oluştu. Aile, anaokulunu ihmalkar davrandığı iddiasıyla şikayet etti.

Adana'da anaokuluna giden 1.5 yaşındaki Aden'in üzerine kahve döküldü. Küçük kızın yüzünde ve vücudunda 2. dereceden yanıklar oluştu. Aile, okul hakkında şikayette bulundu.

Kreşte 'kahve' faciası! Sapasağlam teslim ettiği bebeğini, yanıklarla teslim aldı

KÜÇÜK ADEN'İN VÜCUDUNDA 2. DERECE YANIK OLUŞTU

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 25 Ekim öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı özel bir anaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, 1.5 yaşındaki Aden Aslan'ın üzerine anaokulunda kahve döküldü. Anaokulu yönetimi bunun üzerine küçük kızı hastaneye götürdü ve burada hastane yönetimi küçük kızın annesi Aslı'ya haber verdi. Hastaneye gelen anne, kızının yüzü ve vücudunda 2. derece yanık olduğunu öğrendi.

Kreşte 'kahve' faciası! Sapasağlam teslim ettiği bebeğini, yanıklarla teslim aldı

AİLE, ANAOKULUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastanedeki tedavilerin ardından küçük kız taburcu olurken aile, anaokulu yönetiminden şikayetçi oldu. Anne Aslı Aslan, yaşanan olayda anaokulunun ihmali olduğunu belirterek, "Anaokulu yönetimi bana olayın merdivenler tarafından olduğunu iddia edip kamera yok diyerek kamera kayıtlarını vermiyorlar. Bu olay, 1 fincan kahve yanmasına benzemiyor. Kızımın boynu soyulmuş, kolu su toplamış. Yüzü ise krem sürerken bile soyuluyor. Benim evladım acı çekiyor. Biz çocuklarımıza odada sıcak bir şey içirmezken bu nasıl bir sorumsuzluk. Hastanede kurumun sahibi yanımızdaydı ve şikayet kağıdımızı almaya çalıştı. Biz orada canımızın derdindeyken doktorlar kağıdı vermediler. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

Kreşte
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa

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