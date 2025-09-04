Kaportacıda okul çantasından uyuşturucu çıktı: Saflığımı kullandılar

Adana'daİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki kaportacı dükkanında uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, bunun üzerine söz konusu adrese operasyon yaptı.

OKUL ÇANTASINDAN UYUŞTURU ÇIKTI

Adreste yapılan aramada çekyatın altındaki poşet, kutu ve okul çantasına gizlenmiş 619,40 gram kokain, 1 kilo 580 gram skunk ile 3 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda kaportacı B.Ü (24) gözaltına alındı.

SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde "Bana ait değil, uyuşturucu arkadaşımın. Saflığımı kullandılar, iyi niyetimi suiistimal ettiler" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA, DHA