Adana'da Kaçan Koyun ve Keçiler Sahiplerini Koşturdu

Adana'da Kaçan Koyun ve Keçiler Sahiplerini Koşturdu
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Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesimden kaçan koyun ve keçiler, sahiplerini peşlerinden koşturdu. Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde yaşanan bu olaylar, cep telefonlarıyla kaydedildi.

Adana'da kaçan koyun ve keçiler sahiplerini peşlerinden koşturdu

ADANA - Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesimden kaçan koyun ve keçiler sahiplerini peşlerinden koşturdu.

Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahiplerinin ellerinden kaçan koyun ve keçiler, güçlükle yakalandı.

Bir köyün Karataş Bulvarı'nda uzun süre sahibini peşinde koştururken diğer bir koyun ise parka kaçtı ve sahipleri yakalamak için uzun çaba gösterdi.

Kaçan kurbanlık koyun ve keçiler güçlükle yakalanırken bu anlar cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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