Adana'da Kaçak Yapılara Yönelik Yıkım Çalışmalarında Saldırı

Adana'da kamu arazisi işgallerinin ve sahil alanlarının kaçak yapılaşmadan arındırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, Karataş Kaymakamlığına taşlı saldırıda bulunan şahıs tutuklandı.

Karataş Kaymakamlığı koordinesinde 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü sahil boyunca yer alan 5 ayrı bölgede, toplam 138 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yürütmeyi durdurma kararı alan yapılar hariç olmak üzere tüm kaçak yapılar, gece ve gündüz yürütülen çalışmalarla yıkıldı. 1 Haziran'da kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilen yıkım çalışmalarına tepki gösteren H.G. isimli bir şahıs, Karataş Kaymakamlığı binasına taşla saldırıda bulunması üzerine gözaltına alındı. Binanın camlarını kıran ve kaçak yapı sahiplerince azmettirildiği değerlendirilen H.G. adli makamlarca tutuklandı. Olaya karıştığı belirlenerek gözaltına alınan M.Y. ile S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA