Adana'da jandarmaya ait cayrokopter düştü, 2 personel yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yörük Türkmen Şöleni'nde görev alan jandarmanın cayrokapteri alanda bir süre uçtu ancak daha sonra bilinmeyen bir nedenle düştü. Cayrokapterde bulunan pilot ve teknisyen yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 personel hastaneye kaldırıldı. - ADANA