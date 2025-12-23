İşitme engelli genci takip edip acımasızca darbettiler

Adana'da işitme engelli genç, trafikte yol vermediği iddiasıyla önü kesilen dolmuş şoförü tarafından darbedildi. Darp anında işitme engelli olduğunu anlatmaya çalışan gence, dolmuş şoförünün yanındaki bir şahsın 'işine gelince işitme engelli oluyorsun' demesi pes dedirtti. Gözaltına alınan şoför, ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi akşam merkez Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli Ömer A. (26), trafikte yol vermediği iddiasıyla 01 M 0118 plakalı dolmuş sürücüsü İ.T.(46) tarafından yaklaşık 5 kilometre takip edildi. Bir süre sonra ışıklarda işitme engelli gencin aracının önünü kesen dolmuş sürücüsü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen şahıs araçtan inip, 'bizim hastamız var sen böyle zikzak yaptın' diyerek tartışma başlattı.

'Engelliyim' dedi, yumruk yedi

Bu sırada kulağındaki cihazı gösterip 'ben işitme engelliyim' diyen Ömer A.'ya şoför İ.T. yumruk atarken, yanındaki şahıs ise 'işine gelince işitme engelli oluyorsun, sen nasıl yapıyorsun' diyerek hakaret etti. Darp sonucu Ömer A.'nın kulağındaki 200 bin liralık işitme cihazı kırılırken çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar sakinleştirildi. Ömer A. da aracıyla bölgeden uzaklaştı. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kendisini korumak için yumruk atmış

Ömer A., darp raporu alıp şoförden şikayetçi olurken polis ekipleri şoför İ.T.'yi kısa sürede gözaltına aldı.Poliste işlemleri yapılan şoför, ardından serbest bırakılırken ifadesinde ise, "Yol vermeme yüzünden takip ettim. Işıklarda inip konuşmaya gittik. El, kol hareketleri yapıyordu, bana saldıracağını düşündüm. Kendimi korumak için yumruk attım" dediği öğrenildi.

Ömer A. ise akrabası avukat Nazan Akça aracılığıyla dolmuş sürücüsünden şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Ömer A., "Beni takip edip darbettiler. Kulaklığıma zarar verdiler. Devletimin bu kişilere gerekli cezayı vermesini talep ediyorum" dedi.

"Trafik magandalarını görün artık"

Ömer A.'nın babası Ercan A. da, "Benim işitme engelli oğlumu 5 kilometre takip edip, trafik ışıklarında yakalayıp darbettiler. Benim çocuğum işitme engelliyim demesine rağmen, 'işinize gelmeyince engelli olursunuz' deyip darbediyorlar. Bu adamlar araçlarında yolcu taşıyan insanlar. Bu insanlara devletimizin gerekli cezayı vermesini bekliyorum. Bugün bana, yarın başka bir engelliye bunu yapabilirler. Engellileri ötelersek ileride başka durumlar olabilir. Bu kişiler alkollü. Gerekli cezanın verilmesini istiyoruz, trafik magandalarını görün artık. Benim çocuğumun cihazı kırıldı, o cihazı kim karşılayacak" ifadelerini kulandı.

"200 bin lira değerindeki cihaz kırılıyor"

Avukat Nazan Akça ise şikayetçi olduklarını ve soruşturmanın başladığını belirterek, "Şahıslar trafikte kuzenimin işitme engelli oğlunu takip ediyor ve ışıklarda önüne kırıyorlar. Kuzenimin oğlu 'ben işitme engelliyim' demesine rağmen darbediliyor. Kulağındaki 200 bin lira değerinde olan cihazı da kırılıyor. Ömer, darp raporu alıp şikayetçi oluyor ancak dolmuş sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakılırken yanındaki şahıs ise hiç gözaltına dahi alınmıyor. İşitme engelli, kendisini savunamayacak bir insanı darbediyor ama serbest bırakılıyor. Şu an soruşturma başladı. Bu tarz trafik magandalarının aramızda gezmemesi lazım. Yanındaki adamın ismini dahi vermemiş. Belki yanındaki adam muhtemelen infazı olan veya firar birisi olabilir. Trafik magandalarıyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADANA