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Adana'da iş yerinde kız arkadaşını vuran şüpheli intihar girişiminde bulundu

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Adana'da bir kişi iş yerinde sevgilisi olduğunu öne sürdüğü genç kızı silahla vurup öldürürken kendisi de intihar girişiminde bulundu.

Adana Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi Toros Caddesi'ndeki iş yerine geldi. Şahıs burada sevgilisi olduğunu öne sürdüğü genç kız ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce şahıs genç kızı iş yerinin bahçesinde silahla vurdu.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kendisi de olay yerine kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İş yerinde çalışanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri genç kızın hayatını kaybettiği belirlerken, yaşayan şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'da iş yerinde kız arkadaşını vuran şüpheli intihar girişiminde bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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