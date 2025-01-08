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Adana'da Hamile Eşini Öldüren Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Adana'da Hamile Eşini Öldüren Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza
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Adana'da 7 aylık hamile eşi Hatice Demir'i boğarak öldüren Emrah Demir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, olayın sorumluluğu için sanığın başka bir suçtan da yargılanabileceğine dair suç duyurusunda bulundu.

Adana'da 7 aylık hamile eşi 20 yaşındaki Hatice Demir'i boğarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen cani koca Emrah Demir (28) hakkında mahkeme, olay tarihinde Hatice Demir'in hamile olması ve ölümü dolayısıyla sanığın eyleminin TCK kapsamında başka bir suçu oluşturup oluşturmadığı hususunda değerlendirme yapılmak üzere sanık hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 29 Ekim 2023'te yaşanan olayda, Emrah Demir ile 7 aylık hamile eşi Hatice Demir arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın sabaha karşı kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah Demir, bağırmaması için eliyle eşinin yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareket etmediğini fark eden Demir, sokağa çıkıp 'galiba eşimi öldürdüm' diye bağırarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Emrah Demir, 'eşi kasten öldürmek' suçundan yargılandığı Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son savunmasında, mahkeme salonunda bulunan kayınbabası, kayınvalidesi, kayınbiraderi, mahkeme heyeti ve avukatlardan böyle bir olay yaşandığı için özür diledi. Cani koca Demir, "Ben kötü bir insan değilim. Sadece ateş-buz hastası biriyim. Olay sırasında da uyuşturucunun etkisindeydim. Bu nedenle eşimi öldürüp öldürmediğimi hatırlamıyorum. Eşimi çok seviyordum. Bu olay nedeniyle ruh sağlığım bozuldu. Mahkeme heyetinin de takdiri olursa yine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kapatılmak istiyorum" dedi.

Aile avukatlarından Şirin Şeyma Bulut ise sanığın, eşini ve karnındaki 7 aylık bebeğini kasten öldürdüğünü belirterek en üst hadden 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Yine aile avukatlarından Ecem Sena Mutlay da, "Sanık uyuşturucunun etkisiyle hareket ettiğini söylemekteyse de bunu kendi rızasıyla gerçekleştirmiştir. Cezai ehliyeti tamdır. Herhangi bir pişmanlık göstermemiştir. Bildiğimiz kadarıyla 26 haftalık hamile eşini ve karnındaki bebeği öldürmüştür. Yaklaşık yarım saat kadar eylemlerine devam etmiştir. İçeriye kimsenin girmesine müsaade etmemiştir. Bu hususlar dikkate alınarak sanığın 2 kez kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Demir'i eşi Hatice Demir'i, kadına ve eşe karşı kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet, olayın gerçekleşme şekli, sanığın yargılama sırasındaki davranışlarını da dikkate alarak verilen cezada indirim uygulamayıp, sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, olay tarihinde Hatice Demir'in hamile olması ve ölümü dolayısıyla sanığın eyleminin TCK kapsamında başka bir suçu oluşturup oluşturmadığı hususunda değerlendirme yapılmak üzere sanık hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Avukatlar, mahkemenin suç duyurusu üzerine savcılıkça, sanığın eşini öldürürken beraberinde bebeğinin de ölümüne neden olmak suçundan dava açılması halinde sanık Emrah Demir'in anne karnındaki 7 aylık bebeğini öldürmek ya da ölümüne neden olmak suçundan da yargılanacağı belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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