Adana'da Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Konferanslar Düzenlemiş

Adana'da Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Konferanslar Düzenlemiş
Adana'da Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Konferanslar Düzenlemiş
Güncelleme:
Adana'da sosyal medyada sahte kimlikle paylaşımlar yapan ve cinayet suçundan aranan R.E. isimli hükümlü, 7 kitap yayımlamış ve çeşitli şehirlerde konferanslar düzenlemiş. Polis, yaptığı operasyonla hukuki işlemlerinin ardından tutukladı.

Adana'da polis, sosyal medyada sahte kimlikle paylaşımlar yapan hesabın arkasındaki kişinin yıllardır firari olan, iki cinayet dosyasından 36 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü olduğunu belirledi. Hükümlünün sahte kimlikle yazar kimliği oluşturup 7 kitap yayımladığı ve birçok ilde konferanslar düzenlediği ortaya çıktı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, sosyal medyada "Ali Demir Evrensel" adıyla içerikler paylaşan bir hesapla ilgili inceleme başlattı. Profili tarayan ekipler, bu isimle kayıtlı gerçek bir kişi bulunmadığını tespit etti. Hesaptaki görüntüleri yüz tanıma sistemine yükleyen polis, hesabın aslında R.E. (49) tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı.

Cinayetten dolandırıcılığa kadar birçok suçtan arandığı ortaya çıktı

R.E.'nin GBT kayıtlarını inceleyen polis 2006'da karıştığı iki cinayetten toplam 36 yıl 7 ay 12 gün, ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl kesinleşmiş cezası olduğunu öğrendi. Bunun yanında 'hakaret', 'ruhsatsız silah ve mermi bulundurma' ile 'dolandırıcılık' suçlarından da firari olarak arandığı anlaşıldı.

Sahte kimliğiyle 7 kitap yazıp, imza günleri düzenlemiş

Polis, hükümlünün sahte kimliği sadece sosyal medyada kullanılmadığını da ortaya çıkardı. Hükümlü R.E.'nin kullandığı sahte isimle 7 kitap yazdığı, internet üzerinden sattığı ve son iki yıl içinde Adana'dan Bursa'ya kadar birçok ilde otellerde konferans ve imza günü düzenlediği öğrenildi. Sosyal medyada ciddi bir takipçi kitlesi oluşturan hükümlünün, cinayet dosyalarının 2021'de sonuçlandığı, Yargıtay'ın da verilen cezayı onadığı öğrenildi.

Villada yakalandı

Yapılan teknik takibin ardından firarinin Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde bir villada saklandığı tespit edildi. Operasyon için adrese giden ekipleri fark eden R.E., arka pencereden atlayıp kaçmaya kalkıştı ancak önlem alan polis tarafından bahçede kısa sürede etkisiz hale getirildi. Villada yapılan aramada bin 123 uyuşturucu hap, hassas terazi, 240 euro, bin 780 Sterlin, 34 bin 100 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.E. basın mensuplarına, "Utanılacak olan ben değilim. Bana atılan iftiralar hakikat yolundan dönmemiz için" dedi.

Adliyeye sevk edilen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
