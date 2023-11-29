Haberler ›› 3. Sayfa ›› Adana'da evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Adana'da evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

29 Kasım 2023 09:51 Son Güncelleme: 09:52 Abone Ol

Adana'nın Seyhan ilçesinde, evinde ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ile mermiler bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.