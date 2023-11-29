Adana'da evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, evinde ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ile mermiler bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, evinde ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah bulundurulduğu tespit edilen Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Adreste, ruhsatsız tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ile 3 şarjör ve 53 mermi ele geçirildi.
Polis ekipleri, evdeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.