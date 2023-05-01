Eski damat, kayınvalidesi ve baldızını öldürüp yengeyi yaraladı! En son kendine de kıydı

Adana'da eski eşinin yaşadığı eve giden şahıs, kapıda ekmek yapan kayınvalidesi ve baldızını öldürüp, kayınbiraderinin eşini de yaraladıktan sonra silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Feci olay, Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Uğur Doğan, bir süre önce eşi Rahime Yıldız'dan boşandı. Yıldız boşandıktan sonra annesi Şerife Yıldız'ın evine yerleşti. Bugün öğle saatlerinde Doğan, eski eşinin bulunduğu eve geldi.

ESKİ EŞİNE ATEŞ ETMEDİ

Doğan gelir gelmez kapıda ekmek yapan Şerife Yıldız, 1 ay önce doktor olan kızı Sümeyye Yıldız ve kayınbiraderinin eşi Cennet Yıldız'a ateş etti. Ekmek yapanlar arasında eski eşi de olmasına rağmen Doğan ona ateş etmedi.

KENDİ KAFASINA SIKTI

Doğan, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayda baldız, kayınvalide ve Doğan hayatını kaybetti. Olaydan sonra gelen sağlık ekipleri Cennet Yıldız'ı hastaneye kaldırdı. Polis ise olay yerine gelerek inceleme başlattı.

"HİÇBİR İŞİ GÜCÜ YOKTU"

Doğan'ın, eşiyle boşanma sebebi olarak baldızı ve kayınvalidesini sorumlu tuttuğu öne sürüldü. Şerife Yıldız'ın kardeşi Zülfü Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uğur Doğan'ın hiçbir işi gücü yoktu. Geliyor burada ablam ve yeğenim ekmek yaparken onları öldürüyor. Kendi de içeride geberiyor" diye konuştu.