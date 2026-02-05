Haberler

Karısını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı: "Keşke böyle olmasaydı"

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde, karısını göğsünden 8 yerden bıçaklayarak öldüren Ş.A. tutuklandı. Zanlının, 'Pişmanım, keşke böyle olmasaydı' dediği iddia edildi.

Adana'da dün yaşanan vahşette karısını göğsünden 8 bıçak darbesiyle öldüren zanlı tutuklandı. Şahsın, "Keşke böyle olmasaydı" dediği öne sürüldü.

Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ş.A. (52), 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra karısı Kadriye A. (38) ile tartışmaya başladı. Ş.A., karısının kendisini aldattığı gerekçesiyle tartışmayı kısa sürede kavgaya dönüştürdü. Kavga sırasında Ş.A., Kadriye A.'yı göğüs bölgesinden 8 defa bıçakladı. Ş.A. ile aynı müstakil evde oturan ağabeyi, durumu fark etmesi üzerine olayı polise bildirdi. Bu sırada Ş.A., kanlar içerisinde yerde yatan kadının başında gözyaşına boğuldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Kadriye A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise Ş.A.'yı gözaltına alarak Cinayet Büro Amirliği'ne teslim etti. Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan sorgusunda Ş.A.'nın, "Pişmanım bir anlık sinirle oldu. Keşke böyle olmasıydı" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

