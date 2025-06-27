Halk otobüsünde etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen 75 yaşındaki emekli hakime gözaltı

Adana'nın Seyhan ilçesinde mide bulandıran bir olay meydana geldi.

EMEKLİ HAKİM HALK OTOBÜSÜNDE ETEK ALTI FOTOĞRAF ÇEKTİ

Avukatlık yapan 75 yaşındaki emekli hakim A.M.A., iddiaya göre özel halk otobüsünde G.T.'nin etek altından fotoğraflarını çekti.

KAPILARI KİLİTLEDİ, KARAKOLA GİTTİ

Bunun üzerine A.M.A. ile yolcular arasında tartışma çıktı. Otobüsteki kavga nedeniyle şoför, aracın kapılarını kilitleyerek, Bağlar Polis Merkezi'ne gitti.

SERBEST BIRAKILDI

G.T.'nin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan A.M.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen A.M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TARTIŞMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan, otobüsteki tartışma anları ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA / İHA