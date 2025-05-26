Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu

Adana'da özel hastanede tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci, hayatını kaybettikten sonra ailesi cenazesini bulamayarak büyük bir şok yaşadı. Hastane, cenazenin başka bir aileye verildiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başladı.

ÖZEL HASTANEDE CENAZE KAYBOLDU

İddiaya göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde bulunan Özel Sezar Hospital Hastanesi'nde yaşandı. Bir haftadır tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Aile bireylerinden bazıları Kahveci'nin cenazesini teşhis etti. Daha sonra cenazeyi havayoluyla Edirne'ye götürmek için almaya gelen aile, hayatlarının şokunu yaşadı. Yaşlı kadının cenazesine hastanede ulaşılamadı. Bir anda kaybolan cenazenin karıştırılıp yakını vefat eden başkasına verildiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

"CENAZEYİ TESLİM ALMAYA GELDİK AMA CENAZE KAYBOLDU"

Annesi vefat eden ardından cenazenin kayıp olmasıyla büyük şok yaşayan 52 yaşındaki kızı Arzu Yazıcıoğlu"Bir haftadır annem yoğun bakımda yatıyordu. Saat 11.00'de vefat haberini aldık. Damadım teşhis etti. İşlemler yapıldı, cenazeyi Edirne'ye götürmek için uçağımız hazırlandı. Cenazeyi teslim almaya geldik ama ortada cenaze yoktu. Karıştırmışlar. Akşam 16.00'dan beri annemin cenazesi yok. Şaka gibi bir şey. Ben acımı bile yaşayamadım" dedi.

Aile, hastane yönetiminden herhangi bir açıklama alamadıklarını da belirtirken, cenazenin yanlışlık başka bir aileye teslim edildiğinin düşünüldüğü öğrenildi. Hastanede bulunan yetkili personeller bir açıklama yapmazken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.