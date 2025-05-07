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Eski eşini metro alt geçidinde tabancayla başından vurarak öldürdü

Eski eşini metro alt geçidinde tabancayla başından vurarak öldürdü
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Adana'da Neriman Onur, eski eşi Mehmet Ali Nayki tarafından metro alt geçidinde başından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi eski koca, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metro alt geçidinin merdivenlerine doğru yürüyen Neriman Onur, arkasından elinde tabancayla yaklaşan eski eşi Mehmet Ali Nayki'yi fark etti.

Eski eşini metro alt geçidinde tabancayla başından vurarak öldürdü

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATIP, KAÇMAK İSTERKEN BAŞINDAN VURDU

Yardım çığlıkları atıp, kaçmak isterken tabancayı ateşleyen Nayki, Onur'u başından vurup, olay yerinden kaçtı.

Eski eşini metro alt geçidinde tabancayla başından vurarak öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Onur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Eski eşini metro alt geçidinde tabancayla başından vurarak öldürdü

TABANCA İLE YAKALANDI

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki'yi olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile yakaladı.

Eski eşini metro alt geçidinde tabancayla başından vurarak öldürdü

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından eski eş kurbanı Neriman Onur'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğünde şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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