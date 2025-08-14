Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma: 4 gözaltı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde 4 kişinin bulunduğu eve, husumetli olduğu komşuları tarafından balkondan ateş açıldı.

BALKONDAN BALKONA SİLAHLI ÇATIŞMA

Bu sırada evde bulunan 4 kişi de kendilerine ateş açan komşularına karşılık verdi. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı olay ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis, görüntülerde görünen şüpheliler şüphelileri olayda kullandıkları pompalı tüfekler ve tabancalarla gözaltına aldı.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.