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35 aracın lastiğini patlattılar, "Kafamız güzeldi, hatırlamıyoruz" savunması yaptılar

35 aracın lastiğini patlattılar,
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen iki genç, park halindeki 35 aracın lastiğini patlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan şüpheliler "Kafamız güzeldi, hatırlamıyoruz" dedi.

Adana'da park halindeki 35 aracının lastiğini patlatan şüphelilerin "Alkollü olduklarını, hiçbir şey hatırlamadıklarını" söylediği öne sürüldü. Her iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Feyzullah K. ve Alper Ö. park halindeki 34 otomobil ve 1 traktörünün lastiklerini patlattı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDILAR

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar Polis Merkezi amirliği ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olay yerine gelip güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, tespit ettiği 2 şüpheli de yakalandı. Her iki şüphelinin de emniyetteki ifadesinde alkollü olduklarını bir şey hatırlamadıklarını söylediği öne sürüldü.

35 aracın lastiğini patlattılar, 'Kafamız güzeldi, hatırlamıyoruz' savunması yaptılar

"PİŞMANIM YAPTIKLARIM İÇİN"

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Feyzullah K., "Kafamız güzeldi hiçbir şey hatırlamıyoruz. Pişmanım yaptıklarım için" dedi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah K. ve Alper Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

35 aracın lastiğini patlattılar, 'Kafamız güzeldi, hatırlamıyoruz' savunması yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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