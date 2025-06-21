Adana'da 11 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Kayboldu

Adana'da, 11 yaşındaki çocuk sulama kanalına düşen bisikletini çıkarmak isterken akıntıya kapılıp kayboldu. Çocuğu kurtarmaya çalışan ağabeyi ise atladığı kanaldan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sümbül Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu F.N (11) sulama kanalı kenarında oyun oynadığı sırada bisikleti suya düştü. Bisikletini almak için F.N peşine suya atladı. F.N'in suda çırpındığını gören ağabeyi B.N (13) de peşinden suya atladı.

Ancak iki kardeşte sudaki akıntıya kapıldı. Vatandaşlar B.N'yi kurtarırken F.N gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Günün ilk ışığıyla birlikte sulama kanalında arama çalışmaları başlatılacağı öğrenildi. - ADANA