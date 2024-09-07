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Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki gün tahliye edilen Engin Polat'la ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez. Görülmekte olan bir davada yargı en doğru kararı verir. Toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşır." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Engin Polat'ın tahliye edilmesinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin, "Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez. Görülmekte olan bir davada yargı en doğru kararı verir. Toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşır." dedi.

ENGİN POLAT TAHLİYE EDİLDİ

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, mahkeme, Dilan Polat'ın ardından tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için de tahliye kararı verdi. Sanıklar tutuksuz yargılanacak ve ayrıca yurtdışı çıkış yasağı uygulanacak.

Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

BAKAN TUNÇ: SUÇSUZ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ

Engin Polat'ın tahliyesi yargıya yönelik eleştirileri de beraberinde getirirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Bakan Tunç, "Bir kişinin tutuklu yargılanması onun suçlu olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, tutuksuz yargılanması da onun suçsuz olduğu anlamına gelmez. Bırakalım yargı işini yapsın. Dışarıdan dosyadaki delilleri bizim değerlendirmemiz söz konusu olamaz. Görülmekte olan bir davada yargı önünde sonunda en doğru kararı verir. Yargı mensuplarımıza güvenelim." dedi.

POLAT DAVASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Yılmaz Tunç Engin Polat Yılmaz Tunç 3-sayfa Güncel Yargı

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Yorumlar (23)

Rıdvan Doğan:

sakamisiniz ?

134
2
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Ünal Bakmaz:

he he

104
2
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ayhan arman:

şaka yapmaya çalışıyor ama hiç komik değil

104
2
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MÜCAHİT KELEŞ:

Doğru bir yorum.

10
82
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Enes Kaya:

kimin parasını akladı asıl soru bu

71
2
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Aziz Muslubas:

What

65
3
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Carsambali:

Disari cikip showlarini yaptilarmi..!evet yaptilar.. Hani icerde psikolojisi bozulmustu bunlarin..! Gucumuz yetmedi deyin anlariz..ulkenin sadece ismi kaldi..

61
3
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Vscorpion:

Evet toplumun vicdanı çoook rahatldı ne demezsiniz ?

40
2
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Murat Bey:

Bu bakanların da işi zor hep yukarıdan emir

33
3
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NediyonDegisik:

hahahahha Sucsuz oldugu anlamina gelmiyor ne hahahahahaha

30
2
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