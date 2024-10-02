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Açılmasına saatler kala Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü

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Yarın açılarak fethi kabir yapılacak olan Cem Garipoğlu'nun Üsküdar'da bulunan mezarına polis ekipleri tarafından demir bariyerli önlem alındı.

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir'de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti. Yarın açılacak olan mezarın etrafında bir dizi önlem alındığı öğrenildi.

Açılmasına saatler kala Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü

DEMİR BARİYERLİ ÖNLEM

Cem Garipoğlu'nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu. Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın yarın saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.

Açılmasına saatler kala Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü

NE OLMUŞTU?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştu. Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu'nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

Açılmasına saatler kala Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Cem Garipoğlu Güvenlik Üsküdar 3-sayfa Hukuk Polis

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