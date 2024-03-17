Üye Girişi
Haberler

Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Yazar Eylem Tok'un oğlunun çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci de benzer bir kazaya kurban gitmişti. 2 ay sonra düğünü olacak 26 yaşındaki gencin ölümüne neden olan şoför kamyonu rüzgarın savurduğunu öne sürdü, adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. Anıl Aci'nin ailesi yaşananlara tepki göstererek "Murat'ın katili yurt dışına kaçtı, bizimkisi de bir gece gözaltında kaldı, ertesi gün serbest bırakıldı. Adaletli bir şekilde tecelli etmesini istiyorum" dedi.

Eyüpsultan'daki orman yolunda yaşanan kazanın ardından annesiyle ABD'ye kaçan T.C.'nin çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti. Geçtiğimiz pazartesi günü emniyet şeridindeki Anıl Aci'ye çarparak ölümüne neden olan Sait İ., kullandığı kamyonu rüzgarın savurduğunu öne sürdü, adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. 2 ay sonra düğün yapmayı planlayan 26 yaşındaki Anıl Aci'nin ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi. Anıl Aci'nin babası Soner Aci, "Murat'ın katili yurt dışına kaçtı, bizimkisi de bir gece gözaltında kaldı, ertesi gün serbest bırakıldı. Adaletli bir şekilde tecelli etmesini istiyorum" dedi.

Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti

KAMYONET ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ONA ÇARPTI

Kaza, 11 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Kavaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil Ankara istikametine ilerlerken arızalandı. Emniyet şeridinde duran baba Aci ile oğlu Anıl Aci araçtan indi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Sait İ.'nin kullandığı 34 ET 4116 plakalı kamyon önce otomobile ardından Anil Aci'ya çarptı. Kamyon, 100 metre ileride dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Anil Aci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü 32 yaşındaki Sait İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti

RÜZGAR SAVURDU DİYEREK SAVUNDU

Sait İ. ifadesinde "Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığını aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı" dediği öğrenildi.

Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti

"ONUN Kİ YURT DIŞINA KAÇTI, BİZİMKİSİ SERBEST BIRAKILDI"

Baba Soner Aci, "Oğuz Murat Aci'nin olayının birebir aynısı. Nasıl emniyet şeridinde onları gelip ezip geçtiyse, kaza aynı fakat yerler ayrı, bizi de emniyet şeridinde geldi ezip geçti. Kaza anını şöyle hatırlıyorum. Bir toz duman içinde kaldım önüme baktığım zaman, kamyonun hızla gittiğini gördüm. Ben o arada olayın tam farkında değildim, bağırdım 'kamyonu yakalayın' dedim. Kamyon 500 metre sonra durdu. Zaten arkamı döndüğümde olanlar olmuştu. Arızaya bakacaktık, basit bir şeyse kendi çabamızla yapmaya çalışacaktık fakat durmamızla, kaputu açtık ve arkasından bu olay yaşandı. Arabayı ben kullanıyordum. Kaza hemen hemen birebir aynı, emniyet şeridinde. Onunki yurt dışına kaçtı, bizimkisi de bir gece gözaltında kaldı ertesi gün serbest bırakıldı. Adaletli bir şekilde tecelli etmesini istiyorum" dedi.

Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti

"ACININ NE OLDUĞUNU DAHA ANLAYAMADAN SERBEST BIRAKILDI"

Nişanlısından geriye kalan yüzüğü boynunda taşıyan Elif Aydın ise, "Olay anında orada değildim ama onlarla gidecektim. O gün biz zaten Anıl ile beraberdik. Dediği gibi düğünüme iki ay vardı. Nikah tarihi almak için beraberdik o gün, nikah tarihi almaya gittik. Acının ne olduğunu daha anlayamadan benim perşembe günü karşıma avukat çıkıp dedi ki, 'Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.' Şu kadarcık bir dosya getirdiler elime, dedim ki, 'Bu mu bunun karşılığı'. Anlatmadığımız duyguların vicdan azabını çekip, bir köşede oturup saatlerce duruyoruz. İnsanlar bizi toplamaya çalışıyor. En azından ilk duruşmaya kadar, o dört duvarın içinde kalsın. Vicdanıyla baş başa kalsın" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (3)

Mehmet Vatandaş:

hangi rüzgar kamyonu o şiddette savurabilir? Çarptıktan sonra 100 metre ileride ancak durabiliyor demek ki sürat kaç, şimdi bu acılı aileler kendi haklarını kendileri aramaya kalkarsa ne olacak

29
2
yanıtYanıtla
Sezgin Güçlütürk:

Bu ülkede adaleti unutun. Avrupa Birliği'ne uyum yasaları dediler, adaleti bitirdiler.

18
0
yanıtYanıtla
Ant ant:

birisi arıza yapmış, o yüzden emniyet şeridinde. bu doğru.. fakat diğer aracın emniyet şeridinde ne işi varmış. keyfi olarak ordan gidiyormuş. bu yanlış. muhtemelen serbest bırakan hakim de aynı soruyu sormuş ki serbest bırakmış. orası emniyet şeridi, seyir şeridi değil.

2
4
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title