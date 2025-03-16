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ABD, Yemen'deki Husilere Yönelik Operasyonlar Gerçekleştirdi

ABD, Yemen'deki Husilere Yönelik Operasyonlar Gerçekleştirdi
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hassas saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Husi kaynaklar, saldırılarda ölü sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hassas saldırılar düzenlendiğini açıklayarak, Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. Husiler ise saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki İran destekli Husilere karşı harekat başlatma talimatı vermesinin ardından ABD ordusu harekete geçti. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Husilerin ABD ordusu tarafından hedef alındığı belirtilerek, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan çıkarlarını savunmak, düşmanları caydırmak ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerine yönelik hassas saldırıları içeren bir dizi operasyon başlattı" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM, Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

Ölü sayısı 23'e yükseldi

Husilere ait Al Masirah TV ise ABD saldırılarında ölenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu. Sada kentinde 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, başkent Sana'da ise 13 kişinin öldüğü bildirildi. Ölenlerin arasında 4 kadın ve 1 çocuk olduğu, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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