ABD'li fenomen, tepki çeken görüntüleri sonrası ülkeden kaçtı

ABD'li fenomen Sam Jones, yavru bir vombatı annesinden kaçırdığı anların videosunu paylaşarak büyük tepkilere yol açmıştı. Bu davranışı nedeniyle Avusturya vizesinin iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Jones,kamuoyunda yoğun eleştirilerle karşılaştı. Tepkilere daha fazla dayanamayan Jones, süreç devam ederken Avusturya'dan ayrıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI: OLDUKÇA KORKUNÇ

Dışişleri Bakanı Penny Wong'un "oldukça korkunç" olarak nitelendirdiği görüntülerde Sam Jones'un gece vakti annesiyle yürüyen vombat yavrusunu yakaladığı görülüyor.

"SADECE BİR DAKİKA TUTTUM"

Jones, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada "Bebeği sadece bir dakika dikkatlice tuttum ve hemen annesine geri verdim" dedi. Ancak bu açıklamalar öfkeyi dindirmedi.