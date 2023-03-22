ABD'de siyahi genç, polis şiddeti sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti

ABD'nin Virginia eyaletinde 28 yaşındaki siyahi bir genç, gözaltındayken getirildiği hastanede polislerin ve personelin müdahalesi sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Kamuoyu ile paylaşılan güvenlik görüntülerinde 28 yaşındaki gencin 11 dakika boyunca orantısız güce maruz kaldığı görüldü. 2020 yılında George Floyd'un "Nefes alamıyorum" diye yalvarmasına rağmen polisin müdahalesi sonucu öldürülmesi ülkede büyük protestolara neden olmuştu.

ABD, bir kez daha polis şiddetiyle gündeme geldi. Virgina eyaletinde 28 yaşındaki siyahi Irvo Otieno, Henrico County hapishanesinden getirildiği psikiyatri hastanesinde yaşamını yitirdi.

ELLERİ VE AYAKLARI KELEPÇELİ ŞEKİLDE GETİRİLDİ

6 Mart'ta yaşanan ve hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde bir odaya getirilen Otieno'nun Henrico County Polis Departmanı'ndan 7 polis ve 3 hastane görevlisi tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldığı görüldü.

10 KİŞİ ÜZERİNE ÇIKTI

10 kişinin yerdeki Otieno'nun üzerine çıkıp kuvvet uyguladığı kameraya yansırken, Otieno'nun ise bir süre sonra hareketsiz kaldığı, sağlık görevlilerinin suni teneffüs ile müdahale ettiği görüldü.

11 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 11 dakika boyunca orantısız güce maruz kalan Otieno'nun adli tıp raporunda "nefessiz kalarak boğulma" sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

7 POLİS VE 3 SAĞLIK PERSONELİNE DAVA AÇILDI

Olayın ardından gözaltına alınan 7 polis ile 3 sağlık personeli hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Gözaltına alınan polislerin 2'si kefaletle serbest bırakılırken, diğerlerinin tutukluluk hali sürüyor.

"OĞLUM KÖPEKTEN BETER MUAMELE GÖRDÜ"

Otieno'nun annesi Caroline Ouko, görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Oğlum köpek gibi, hatta köpekten beter muamele gördü. Videoda kendi gözlerimle gördüm" dedi. Otieno ailesinin avukatı Ben Crump ise, Otieno'nun "yardım eline" ihtiyaç duyduğu sırada orantısız güce maruz kaldığını vurguladı.

4 YAŞINDAYKEN AİLESİYLE KENYA'DAN GÖÇ ETTİ

4 yaşındayken ailesiyle birlikte Kenya'dan ABD'ye göç eden Otieno, 3 Mart'ta hırsızlık ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Bu sırada krize girdiği belirtilen Otieno'nun kontrol için hastaneye götürüldüğü sırada polislere saldırıda bulunduğu, bunun üzerine hapishaneye götürüldüğü ifade edilmişti. Otieno'nun 6 Mart'ta ise yatırılmak üzere psikiyatri hastanesine getirildiği aktarılmıştı.

GEORGE FLOYD OLAYI

Minneapolis kentinde polis memuru Chauvin, 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi Floyd'u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada Floyd'un boynuna dizi ile dakikalarca baskı uygulamıştı. Olay yerindeki görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde Floyd'un "Nefes alamıyorum" diye polislere durmaları için yalvardığı kaydedilmişti. Hastaneye kaldırılan Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesi hem ülke gündeminde hem de dünyada protestolara neden olmuştu. 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols 5 siyahi polis tarafından öldüresiye dövülmüş, Nichols kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.