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ABD'de polis, alışveriş merkezinde 2 kadını taciz eden bisikletliyi her yerde arıyor

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Güney Jersey'deki Gloucester Township alışveriş merkezinde, en az iki kadını taciz ettiği belirtilen bir adam polis tarafından aranıyor. Şüpheli, kameralara mağazadan çıktıktan sonra bisikletle bir kadına yaklaşırken ve ardından uygunsuz bir şekilde dokunduktan sonra kaçarken yakalandı. Polis, aynı otoparkta başka bir kadına ve muhtemelen üçüncü bir kadına da dokunduğunu bildirdi. Şüpheli hala serbest olup, polis başka mağdur olabileceğinden endişe ediyor.

Güney Jersey'deki polis, Gloucester Township alışveriş merkezinde en az iki kez habersiz kadınları taciz ederken görüntülenen bir adamı arıyor.

Polis,Gloucester Township'teki Cross Keys Caddesi'ndeki Town Square Plaza'daki Target mağazasından çıkan şüphelinin gözetim kamera görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde siyah giyimli bir adamın mağazadan çıktığı görülüyor. Bir sonraki çekimde, bisikletle bir kadın müşteriye yaklaşırken görünüyor. Kadın polise arkadan uygunsuz bir şekilde dokunulduğunu söyledi. Ardından şüphelinin Williamstown Caddesi'nden uzaklaşırken bisikletiyle tek teker üzerinde gittiği görülüyor.

Haftada birkaç kez mağazaya gelen alışverişçi Lisa Smith, "Bu ürkütücü, çok ürkütücü. Çocuklarınızla birlikte olabilirsiniz ve böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum," dedi.

Başka bir alışverişçi, "Maalesef yaşadığımız dünya bu. Bu gibi şeyler için endişelenemem, sadece dikkatli olmalı ve etrafımdakileri izlemeliyim," diye ekledi.

Polis, FOX 29'a şüphelinin aynı otoparkta PetSmart mağazasının dışında başka bir kadına ve muhtemelen üçüncü bir kadına da dokunduğunu bildirdi. Dedektifler videoyu bu haftaya kadar yayınlamadı. Polis başka mağdur olduğundan şüphelenmiyor, ancak emin olamıyor.

Başka bir alışverişçi, "Bu çok ürkütücü. Şu anda mahallemde böyle bir şeyin olabileceğini düşünmek bile çok korkutucu," dedi.

ABD'de polis, alışveriş merkezinde 2 kadını taciz eden bisikletliyi her yerde arıyor

ABD'de polis, alışveriş merkezinde 2 kadını taciz eden bisikletliyi her yerde arıyor

ABD'de polis, alışveriş merkezinde 2 kadını taciz eden bisikletliyi her yerde arıyor
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Alışveriş 3-sayfa Hukuk Kadın Polis Dünya

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