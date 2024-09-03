ABD'de öfkeli kadın, intikamını eski sevgilisinin kızından aldı! Yerlerde tekmeledi, köpeğine parçalattı!

ABD'de yaşayan Tyshael Elise Martin, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü eski erkek arkadaşından intikam almak istedi. Gözünü öfke bürüyen kadın, intikamını eski sevgilisinin 9 yaşındaki Jamaria Session isimli kızından aldı. 48 kilo ağırlığındaki Rottweiler cinsi köpeğine küçük kızı parçalatan ve cansız bedenini yerlerde tekmeyen Tyshael Elise Martin, birinci derece cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı ve ihmali suçlamasıyla tutuklandı.

KEFALET TALEBİ REDDEDİLDİ

Köpek vahşetinden sonra yerde hareketsiz yatan küçük kızın Martin t arafında n tekmelendiği görüntüler, mahkemeye sunuldu. Jamaria Session olay yerinde hayatını kaybederken Martin tutuklandı. Kefalet talebi reddedilen Martin, Lake County Hapishanesi'ne gönderildi.

Yapılan otopsi sonuçlarına göre Jamaria'nın ölüm nedeni, kafasında ve çeşitli bölgelerinde birden fazla travmatik yaralanma olarak açıklandı.

DÖVÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Küçük kızın ölümünün cinayet olarak kabul edilmesinin ardından ortaya çıkan yeni gelişmeler, tüyler ürpertti. Kızın daha önce de çeşitli cisimlerle dövüldüğü ve uzun süre duvarda oturmak,kollarını kaldırarak olduğu yerde koşmak gibi zorbalıklara maruz kaldığı öğrenildi.