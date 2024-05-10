ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti

ABD'de maskeli saldırgan, sokak ortasında kemerle bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti. Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TAKİP ETTİĞİ KADINI KEMERLE BOĞUP BAYILTTI

ABD'nin New York şehrinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yüzü maskeli bir adam, kaldırımda yürüyen kadını bir süre takip ettikten sonra arkadan saldırdı. Kadını kemerle boğup bayıltan saldırgan, mide bulandıran planını devreye soktu.

ARABALARIN ARASINDA TECAVÜZ ETTİ

Talihsiz kadını kemerle sürükleyen adam park halindeki iki arabanın arasına götürdü. Saldırgan daha sonra kadına dakikalarca tecavüz etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırganın, kadını bayıltıp tecavüz ettiği anlar cadde üstündeki güvenlik kamerasına yansıdı.