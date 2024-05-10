ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
ABD'nin New York şehrinde maskeli bir adam, sokakta arkasından yaklaştığı kadını kemer ile boğup bayılttıktan sonra arabaların arasına götürerek tecavüz etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde adamın bayılttığı kadını kemerle sürükleyerek götürdüğü ve tecavüz ettiği anlar yer aldı.
ABD'de maskeli saldırgan, sokak ortasında kemerle bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti. Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
TAKİP ETTİĞİ KADINI KEMERLE BOĞUP BAYILTTI
ABD'nin New York şehrinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yüzü maskeli bir adam, kaldırımda yürüyen kadını bir süre takip ettikten sonra arkadan saldırdı. Kadını kemerle boğup bayıltan saldırgan, mide bulandıran planını devreye soktu.
ARABALARIN ARASINDA TECAVÜZ ETTİ
Talihsiz kadını kemerle sürükleyen adam park halindeki iki arabanın arasına götürdü. Saldırgan daha sonra kadına dakikalarca tecavüz etti.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Saldırganın, kadını bayıltıp tecavüz ettiği anlar cadde üstündeki güvenlik kamerasına yansıdı.