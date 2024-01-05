ABD'de iki kişi arasında çıkan kavgada tren raylarına düşen adam, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia, bir adam kavga ettiği adamı tren raylarının üzerine attı. Adam rayların üzerine düştükten bir kaç saniye sonra gelen trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Perşembe günü saat 16.30 civarında, SEPTA platformunda başka bir erkek ile kavga eden bir adamın, 34. Cadde istasyonunda yaşandı. Görgü tanıklarının video kaydına göre, iki adam arasındaki kavga sonucunda bir adam yumruk yedi ve raylara düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Sadece birkaç bir kaç saniye sonra, Market-Frankford Hattı'ndaki bir SEPTA treni platforma vardı ve adamı öldürdü. Video kaydında yumruk atan adamın gözaltına alındığı doğrulandı.

Ölen kişinin kimliği henüz belirlenmedi, ancak bir kişi, olaya karışan iki adamın da 'SEPTA polisi tarafından bilinen' kişiler olduğunu iddia etti. Emekli Çavuş Mark Fusetti, bu kişilerin evsiz olduğunu ve metroda yaşadıklarını belirtti.

Bu üzücü olay, Philadelphia'nın ilk kadın lideri olan Cherelle Parker'ın göreve başladığı bir döneme rastladı. Parker, seçim çalışmalarındaşehri güvenli bir nokta haline getireceğini söyledi. Seçimi kazandıktan sonra yüzlerce yeni polis aldı.

Parker'ın şehirde suçla mücadele çalışmalarına rağmenPhiladelphia, 2020 ve 2021'de ülkenin en tehlikeli şehirlerinden biri olarak biliniyor. Bu olayın ardında, şehirde artan hırsızlık ve güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek için acil önlemler alınacağı belirtildi.