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ABD'de bir polis memuru, kendisine bıçak çeken kadını tabanca ile vurarak öldürdü

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Virginia'da 33 yaşındaki eski Georgetown Üniversitesi basketbol oyuncusu Sydney Wilson, bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldü. Olay, polis vücut kamerası tarafından kaydedildi. Memur Peter Liu, Wilson'ın evine refah kontrolü için gitti. Wilson, elinde bir bıçakla kapıyı açtı ve memura saldırdı. Bunun üzerine Memur Liu silahını ateşledi. Wilson, hastaneye kaldırıldığı halde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Memur Liu idari görevde bulunuyor.

Virginia'da trajik bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Sydney Wilson, bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldü. Olay, polis vücut kamerası tarafından kaydedildi.

16 Eylül sabahı, Memur Peter Liu, Wilson'ın evine refah kontrolü için gitti. Wilson önce kapıyı açtı, ancak memurun kimliğini öğrenince hızla kapattı. Memur Liu birkaç dakika boyunca kapıyı çalmaya devam etti.

Aniden, Wilson elinde bir bıçakla kapıyı açtı ve memura saldırdı. Wilson'ın memuru yüzünden birkaç kez bıçakladığı belirtiliyor. Bunun üzerine Memur Liu silahını ateşledi. Wilson olay yerinde müdahale edilmesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Polis Şefi Kevin Davis, Memur Liu'nun durumu kontrol altına almak için elinden geleni yaptığını söyledi. Olayın daha da kötüleşebileceğini belirtti.

Wilson'ın eski bir Georgetown Üniversitesi basketbol oyuncusu olduğu ve üniversitenin onu saygıyla andığı bildirildi.

Bu olay, ruh sağlığı krizlerine müdahale konusundaki zorlukları ve riskleri gözler önüne serdi. Polis şefi, genellikle bu tür durumlara bir ruh sağlığı uzmanıyla birlikte müdahale ettiklerini, ancak bu sefer uzmanın başka bir çağrıda olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ABD'de bir polis memuru, kendisine bıçak çeken kadını tabanca ile vurarak öldürdü

ABD'de bir polis memuru, kendisine bıçak çeken kadını tabanca ile vurarak öldürdü

ABD'de bir polis memuru, kendisine bıçak çeken kadını tabanca ile vurarak öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Güvenlik Virginia 3-sayfa Hukuk Dünya Refah Memur Polis

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Yorumlar (11)

vatandaş:

çok iyi olmuş. bu ülkemizde de uygulansın

57
1
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harun ateş:

tertemiz bu kadar nedert kaldı nekeder

33
1
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volkan yucebas:

olması gerekeni yapmış ortalık braz kirlendi zahmeti sadece bu bence

32
0
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SeyYah Saruhanli:

baldırına 1 el ateş etse yeterdi üst üste etmesi dogru degil keyfiye öldürmüş polisler heryerde aynı devletin verdigi yetkiyi genelde kötü kullanıyorlar ben hiçbir polisin olay anında kişi ölmeden gittini görmedim. bide egitimsizler cahil çocuk beyinli çok fazla var aralarında..

4
24
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ENSON:

Bunun aynısını Türk Polisi de yapmalı, bizim zavallı Türk Polis önüne gelenden dayak yiyor bıçaklanıyor ve hiç bir şey yapamıyor ellerinde hiç bir yetki yok olanda alınmış ben Almanya’da yaşıyorum Amerikan Polisinin yaptığı aynı şeyi yapıyorlar ve vuruyorlar, Türk Polis de kendilerine çeki düzen vermeli O üniformayı giyince cittiyeyini korumalı halkın arasında çay kahve içmemeli normal halkla sohbet etmemeli giydikleri üniformanın hakkını vermeliler

26
0
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Ali Çelik:

Helal olsun inşallah Bizim devlet böyle yetkiler verir

11
0
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Tuğrul Kademe:

Türkiye'de olsa malum çevreler özgürlük insahakları vs türlü zırvalarla hemen devleti suçlar kıyameti koparır

7
0
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ibrahim ibrahim:

NE OLACAĞINI BİLDİKLERİ HALDE BUNU YAPIYORLAR NEDEN AKLIM ALMIYOR... ACABA İNİTHAR ETMEK İÇİN Mİ ?

7
0
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Fatih Yilmaz:

Darısı Turkiyenin başına

1
0
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Kralçıplak:

İbo nun kızı polise neler yapmıştı kimse sesini çıkarmadı

0
0
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