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ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı

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ABD'nin Colorado eyaletinde, 2005'ten beri kayıp olan 16 yaşındaki Amanda Overstreet'in kalıntıları bir dondurucuda bulundu. İlginç şekilde, Overstreet için hiç kayıp ihbarı yapılmamıştı. Eski ev sahibinin kızı olan Overstreet'in kaybolma koşulları hala araştırılıyor. Komşular, uzun süredir evden gelen kötü kokulardan şikayetçiydi. Yetkililer, olayın toplum için risk oluşturmadığını belirtiyor. Ölüm nedeni bilinmiyor ve soruşturma sürüyor.

ABD'nin Colorado eyaletinde, 20 yıldır kayıp olan bir genç kıza ait insan kalıntıları, ücretsiz alınan bir dondurucuda bulundu. Bu şok edici keşif, Ocak 2024'te gerçekleşti.

Mesa County Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, dondurucuda bulunan kafatası ve eller, DNA testi sonucunda 16 yaşındaki Amanda Overstreet'e ait olduğu tespit edildi. Overstreet, 2005 yılından beri kayıptı ve ilginç bir şekilde hiç kayıp ihbarı yapılmamıştı.

Evin eski sahibinin kızı olduğu belirtilen Overstreet'in, kaybolduğu sırada 16 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Şerif ofisi, kızın kaybolma koşullarının hala soruşturulduğunu belirtti.

Komşular, uzun süredir evden gelen kötü kokulardan rahatsız olduklarını ifade ettiler. Komşu Jameson Perez, "O evin önünden hemen hemen her gün geçiyordum. Sadece yürürken bile iğrenç bir küf kokusu alıyordunuz," diye konuştu.

Mesa County Şerif Ofisi İletişim Müdürü Wendy Likes, olayın trajik boyutuna dikkat çekerek, "O bir çocuktu, 16 yaşındaydı. Hâlâ bir çocuk," dedi ve Overstreet'in görüldüğüne dair son kaydın 2005 yılına ait olduğunu vurguladı.

Yetkililer, bu olayın toplum için devam eden bir tehdit oluşturmadığını, izole bir vaka olduğunu belirttiler. Ancak ölüm nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma devam ediyor.

Bu olay, uzun süredir çözülemeyen kayıp vakalarının ne kadar trajik sonuçlanabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda, toplumda fark edilmeyen veya ihmal edilen gençlerin durumuna da dikkat çekiyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Overstreet'in neden kayıp olarak bildirilmediği ve bu durumun nasıl bu kadar uzun süre fark edilmediği sorularının yanıtlanması bekleniyor.

ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı

ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı

ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Colorado 3-sayfa Hukuk Dünya

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Yorumlar (1)

SÜMBÜLZADE:

SİZ ABD AJANSIMISINIZ? NEDEN SAÇMA SAPAN YURT DIŞI HABERİ YAPIYORSUNUZ? AYRI BİR BÖLÜM AÇIN YURT DIŞI HABERLERİ DİYE? ÇOK İRİTE EDİYORSUNUZ İNSANLARI...

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