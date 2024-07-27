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ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı

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Kaliforniya'da korkunç bir olay yaşandı. Bir tren kazasında ölen kişinin kopmuş bacağını alıp yürüyen 27 yaşındaki bir adam, polis tarafından yakalandı. Olay, Wasco Amtrak istasyonu yakınlarında meydana geldi. Adamın bacağı kokladığı ve kameraya salladığı görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi. Bu yıl içinde benzer ikinci olay olduğu belirtildi. Bu olaylar, tren kazalarının vahim sonuçlarını ve bazı insanların beklenmedik davranışlarını gözler önüne seriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde, insanları derinden sarsan bir olay meydana geldi. Bir tren kazasında hayatını kaybeden kişinin vücudundan kopan bacağını alan 27 yaşındaki bir adam, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Olay, Cuma sabahı Wasco şehrindeki Amtrak tren istasyonu yakınlarında gerçekleşti. Trenin çarptığı talihsiz kişi olay yerinde can verdi ve vücudu parçalandı. Kaza sonrasında, bir görgü tanığı dehşet içinde, bir adamın yerdeki kopmuş bacağı aldığını polise bildirdi.

Olay yerinden çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan video görüntüleri, şüphelinin yol kenarında kopmuş bacakla yürüdüğünü gösteriyor. Görüntülerde adam önce bacağı kokluyor, sonra yolda ilerlemeye başlıyor ve kameraya dönüp elindeki bacağı sallıyor. Kısa süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kuşatılıyor ve gözaltına alınıyor.

Resendo Tellez adındaki şüpheli, olay yerinden delil almak ve daha önceden işlediği başka suçlardan dolayı tutuklandı. Tellez'in önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Yerel medya kaynaklarına göre, bu yıl içinde benzer ikinci olay olduğu belirtildi. Daha önce başka bir tren kazasından sonra kimliği belirsiz bir kişi, bir evsizler barınağına kesik bir insan eliyle gelmişti. Bu durum, yetkilileri ve toplumu şaşkına çevirdi.

Bu tür olaylar, tren kazalarının ne kadar korkunç sonuçlar doğurabileceğini ve bazı insanların akıl almaz, beklenmedik davranışlar sergileyebileceğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bu tür olayların psikolojik ve sosyal nedenlerinin araştırılması gerektiğini vurguluyor.

ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı

ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Tren Kazası Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

VOLKAN POLAT null:

Bu amerikalılarda sıkıntı var...

1
1
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

sende yok mu

yanıt0
yanıt2
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