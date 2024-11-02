9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde anne F.G, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşmıştı. İnfial yaratan olayla ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, ekipler anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi ise İstanbul'da gözaltına almıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bebek ise devlet korumasına alınmıştı.

İSTİSMARCI BABA İNTİHAR ETTİ

Vicdanları yaralayan olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklanan babanın intihar ettiğini aktardı. Gürcün paylaşımında, "Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte Egemen Gürcün'ün o paylaşımı;