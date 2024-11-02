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9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde anne F.G, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşmıştı. İnfial yaratan olayla ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, ekipler anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi ise İstanbul'da gözaltına almıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bebek ise devlet korumasına alınmıştı.

9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde intihar etti

İSTİSMARCI BABA İNTİHAR ETTİ

Vicdanları yaralayan olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklanan babanın intihar ettiğini aktardı. Gürcün paylaşımında, "Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte Egemen Gürcün'ün o paylaşımı;

9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde intihar etti

9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Umarım Akp’lidir akpli nesil siliniyor yavas yavas

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme183
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Haber YorumlarıMehmet İnce:

İcerideki vatanseverler geregini yapmis

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSUNSET null:

içerdeki arkadaşlar hoşgeldin değil niye bu suçtan geldin demişlerdir

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Hassasiyetle takip mi ediyorsunuz? Neyini takip ediyosunuz? Adam olması gereken yere gitmiş işte. Nasıl gittiğinin ne önemi var ki?

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıBen Bensiz:

Dünya yaşanacak biryer olmaktan çıktı artık,

Yorum Beğen81
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Haber YorumlarıÖzlem Erdemir:

Geber o.ç

Yorum Beğen75
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Haber Yorumlarıİftar Dayı:

Kim yaptıysa eline sağlık??????

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

mahkumların eline sağlık böyle Zor günlerde yardımcı oluyorlar

Yorum Beğen51
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Haber YorumlarıJokerAllame:

elektrikli sandalye sart

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Haber YorumlarıMurat Yıldırım:

Intiharmı yoksa ilahi adaletmi

Yorum Beğen38
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