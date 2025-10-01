82 Yaşındaki Alzheimer Hastası 14 Günlük Kayıp

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan ve Bitlis'in Tatvan ilçesine gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan 82 yaşındaki alzaymır hastasından 14 gündür haber alınamıyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde 17 Eylül günü evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ramazan Batur (82) için AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Alzaymır hastası Batur'un Tatvan ilçesine gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken, ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Ramazan Batur'un torunu Kader Ömgen, "Dedem 14 gündür kayıp. Daha önce Tatvan'da kızının evine birçok kez geldiği için Tatvan'a gelmiş olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Görenlerin en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini rica ediyoruz" dedi. - BİTLİS