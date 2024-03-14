8 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu

8 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde 6 Mart'ta kaybolan Mehmet Çakır'ın cansız bedeni bulundu.

İnegöl Yeniceköy Mahallesi'nde kaybolan 50'li yaşlarda olan Mehmet Çakır'ı bulma çalışmaları 8 gündür devam ediyordu. Çalışmalara Esenköy, Akıncılar, Yenice kırsal alanlarda yapılan arama çalışmalarına İHH Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra İnegöl Jandarma, Afad, JAK ve İNDAK ekipleri katıldı.

Çakır'ın cansız bedeni yapılan arama çalışmaları sonucunda vatandaşlar tarafından, Yeniceköy Göleti mevkiinde ormanlık alanda bir ağaca asılı vaziyette bulundu.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.