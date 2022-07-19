8 gün sonra ormanda bulunan 20 yaşındaki Şehmus böğürtlen yiyerek hayatta kalmış

Tekirdağ İstanbul sınırında ormanlık alanda 8 gündür kaybolan Şehmus Ele jandarma tarafından öğle saatlerinde Çatalca'da ormanlık alanda bulunmuştu. Ele, Çatalca Jandarma İlçe Komutanlığı ifadesinin alınmasının ardından babası ve bir akrabası tarafından teslim aldı.

BÖĞÜRTLEN YİYEREK HAYATTA KALDI

Ele'nin fotoğraf çekmek için ormana girdiği ve sonrasında kaybolduğu öğrenildi. Şehmus Ele'nin ifadesinde ormanda hayatta kalabilmek için ise böğürtlen yediği öğrenildi. İlk açıklamayı yapan genç Şehmus Ele, "Özellikle Çatalca jandarmaya teşekkürler. Allah razı olsun. Çok fazla konuşamıyorum" dedi.

BABADAN TEŞEKKÜR

Oğlunun kaybolmasıyla ilgili konuşan baba Vahit Ele, "Teşekkür ederim herkese. Sağlıklı bulduk. Sadece böğürtlen yemiş bir de su içmiş" diye konuştu.

400 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU

Ailesinin başvurusu üzerine Ele'nin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. İstanbul ve Tekirdağ'dan jandarma ekipleri, sivil toplum kuruluşlarına arama kurtarma ekipleri Ele'nin bulunması için seferber oldu. Yaklaşık 400 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında önce Ele'nin cep telefonu, bıçağı ve kıyafetleri bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran ekipler Şehmus Ele'yi arama çalışmalarını son günlerde Çatalca ilçesindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri bugün Ele'yi Çamlıköy Tabiat Parkı'na 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda sağ olarak buldu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa