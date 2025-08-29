780 bin liralık vurgunu önledi, karşılığında aldığı şey saat oldu

780 bin liralık vurgunu önledi, karşılığında aldığı şey saat oldu
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bankada tavırlarından şüphelendiği yaşlı adamın 780 bin lira dolandırılmasını önleyen güvenlik görevlisine kol saati hediye edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Türkiye Halk Bankası Samsun Çiftlik Şubesi'nde çalışan özel güvenlik görevlisi Serhat Karaca, bankaya gelen 78 yaşındaki emekli M.Ç'nin telefon konuşmasından şüphelendi.

YAŞLI ADAMIN 780 BİN LİRA DOLANDIRILMASININ ÖNÜNE GEÇTİ

Karaca, durumu KAAN Uygulaması (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu) uygulaması üzerinden polise bildirdi. Bankaya gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede dolandırılmaya çalışan M.Ç'nin 780 bin lira havale yapmasını önledi.

780 bin liralık vurgunu önledi, karşılığında aldığı şey saat oldu

KOL SAATİ HEDİYE EDİLDİ

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, özel güvenlik görevlisini özverili çalışmasından dolayı makamında ağırladı. Başarısından dolayı Karaca'yı tebrik eden Arıbaş, kol saati hediye etti.

780 bin liralık vurgunu önledi, karşılığında aldığı şey saat oldu

Kaynak: AA

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar

Türkseven:

Bizim Tek sıkıntımız İnsanlık görevimizi bile yapınca karşılık beklemek

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
