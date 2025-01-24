78 kişinin hayatına mal olan otelle ilgili Tanju Özcan'dan olay iddia

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartarl Otel'de salı gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Yangının ardından denetimsizlikle suçlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Özcan, yangın faciasını soruşturmak için oluşturulan bilirkişi heyetine dosyadan el çektirildiğini öne sürdü.

"GİZLİLİK KARARI OLUP OLMADIĞI BELLİ DEĞİL"

Tanju Özcan konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kartalkaya'da gerçekleşen facia sebebiyle 2 gün önce memur belediye başkan yardımcımız ve memur itfaiye müdürümüz suçlama belirtilmeksizin gözaltına alınmıştır. Memurların gözaltına alınması veya haklarında adli soruşturma yürütülebilmesi için 'Soruşturma izni kararı' verilmesi yasa gereği zorunludur. Ortada 4483 Sayılı Yasaya göre verilmiş bir soruşturma izni yoktur. Hal böyleyken yapılan soruşturma ve gözaltı kararı tamamen hukuksuz ve keyfidir. Avukatlara gizlilik kararı var denmesine rağmen mahkemece verilmesi gereken gizlilik kararı tebliğ edilmemiştir. Yani soruşturma ile ilgili gizlilik kararı olup olmadığı bile belli değildir.

"7 BİLİRKİŞİ DOSYADAN EL ÇEKTİRİLDİ" İDDİASI

Dün akşam itibarıyla beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır. Avukatlara şüpheliler ile ilgili görüş izni konusunda keyfi zorluklar çıkartılmaktadır. Bu bir hukuk cinayetidir. Türkiye'deki tüm vicdan sahibi hukukçuların bilgisine arz ediyorum."