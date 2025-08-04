74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu

74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
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74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran 74 yaşındaki Günay Teyze, 500 bin TL kazanarak yarışmadan çekildi. Sempatik tavırları, esprileri ve doğallığıyla gönülleri fetheden Karataş'ın takipçisi 102 binden 175 bine fırladı.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının son bölümüne 74 yaşındaki Günay Karataş damgasını vurdu. Muğla'da yaşayan ve sosyal medyada "Günay Teyze" olarak tanınan Karataş, büyük bir başarıya imza atarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmadan 500 bin TL ile ayrılan Günay Teyze, hayat enerjisi ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönlünü fethetti.

YARIŞMADA ZEKASI, SOSYAL MEDYADA DOĞALLIĞIYLA BÜYÜLÜYOR

Instagram'da yarışmaya katıldığı dönemde 102 bin takipçisi olan Günay Teyze, programın ardından büyük bir etkileşim yakaladı. Takipçi sayısı kısa sürede 175 bine ulaştı. Özellikle doğal yaşamı, üretkenliği ve samimi paylaşımlarıyla tanınan Karataş, sosyal medyada ilham veren bir figür haline geldi.

Yarışmada soruları büyük bir başarıyla yanıtlayan Günay Teyze, final etabına kadar gelerek 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı. Ancak bu büyük soruya yanıt vermek yerine çekilme kararı aldı. Kararını, "Bu parayla ben her şeyi yapabilirim" sözleriyle duyurdu ve 500 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı.

"İYİ Kİ CEVAPLAMAMIŞIM" DEDİ, SON ŞIK DOĞRU ÇIKMADI

Yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, bir milyonluk soruda eğer devam etseydi D şıkkı olan "Hint" cevabını vereceğini söyleyen Karataş, "İyi ki de cevaplamadım" ifadeleriyle doğru kararı verdiğini belirtti. Sorunun doğru yanıtı ise B şıkkı olan "Alman"dı. Bu detayı öğrenen izleyiciler, Günay Teyze'yi temkinli tavrından ötürü bir kez daha takdir etti.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMali Müşavir:

ingilizce deyim hangisiydi. ing ve alman arasında kaldım bende

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