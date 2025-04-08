700 kişinin zehirlenmesini unuttu! Bu görüntü sonrası fenomen dönerciye komik ceza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlendi. Buna rağmen merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Caddesi üzerinde bulunan fenomen gece dönercisinin mekanında çiğ tavuk üzerine pişmiş tavuk takıldı.

BAKANLIK CEZA KESTİ

Bir vatandaş, bu anları fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler fenomen gece dönercisine hijyen kurallarına uymamaktan 42 bin 76 TL idari para cezası uyguladı.

"BAKTERİ ÜRETİR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Necip Arıcı, pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takılmasının başlıca zehirlenme nedenlerinden olduğuna değindi. Arıcı, "Bu tarz durumları kitlesel zehirlenme olarak adlandırıyoruz. Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takıldığı için ve bu tavukların soğuk zinciri bozulduğu, bakteri ürettiği için enfeksiyonlar kaçınılmaz hale geliyor" ifadelerini kullandı.