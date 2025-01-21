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7 yaşındaki oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı: Çocuğun durumu kritik

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Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaralayan Volkan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük çocuğun hayati tehlikesi ise devam ediyor.

Kayseri'de 3 suç kaydı bulunan baba, 7 yaşındaki oğlu Demir'i henüz bilinmeyen bir nedenle tüfekle yaraladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen Koç, 4 saat süren ikna çalışması sonucu polise teslim oldu. Baba Koç'un tutuklandığı, oğlunun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

OĞLUNU VURDU, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'taki 14 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. 3 suç kaydı bulunan Volkan Koç, henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir K.'yı tüfekle ağır yaraladı. Annenin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir K., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Koç ise olaydan sonra kendisini eve kilitledi. Polis ekipleri, teslim olması için Volkan Koç'u ikna etmek amacıyla çalışma başlattı. Koç, ekiplerin 4 saat süren ikna çalışması sonucu, teslim oldu. Polis eşliğinde evden çıkarılan Volkan Koç gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

BABA TUTUKLANDI, ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Gözaltına alınan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan tüfekle başından ağır yaralanan Demir K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

7 yaşındaki oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı: Çocuğun durumu kritik

7 yaşındaki oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı: Çocuğun durumu kritik

7 yaşındaki oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı: Çocuğun durumu kritik

7 yaşındaki oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı: Çocuğun durumu kritik
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

Umarım Kayseri’de bu arkadaşa gereğini yaparlar ! En çok Sarız’lılardan ümitliyim, ne kadar Sarızlı tanıdıysam Delikanlının alası çıktı..

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