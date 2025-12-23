Haberler

7. kez intihar girişiminde bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boynunda ip ve elinde bıçakla köprüde intihar girişiminde bulunan 55 yaşındaki Osman B., polis ekiplerinin çabalarıyla eyleminden vazgeçirildi. Daha önce 7 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boynunda ip ve elinde bıçakla köprüye çıkan şahıs polis tarafından ikna edildi. 7'nci kez intihar girişiminde bulunduğu belirlenen şahsın 2020 yılında yine Manavgat'ta ipi boynuna bağlayarak çevreyolu köprüsüne çıktığı öğrenildi.

Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Şükrü Sözen Köprüsü'nde korkuluk demirlerinin dışında bir şahsın elinde bıçakla intihar girişiminde bulunduğu ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, meraklı vatandaşlar köprü çevresinde büyük bir kalabalık oluşturdu. Boynunda ip, elinde bıçak bulunan ve hayatına son vereceğini söyleyen Osman B. isimli şahıs Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Sinan Karaman'ın çabaları sonucunda eyleminden vazgeçerek alkışlar arasında bulunduğu yerden güvenli bölgeye alındı. İsminin Osman B. (55) olduğu öğrenilen 3 çocuk babası şahıs, polis aracına alınarak kontrol amaçlı Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

5 yıl önce de aynı şekilde köprüye çıkmış

Öte yandan, Osman B.'nin bugüne kadar 7 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Osman B., 1 Temmuz 2020 tarihinde Manavgat Çevreyolu köprüsünün korkuluk demirlerine bağladığı ipi boynuna dolamış, zaman zaman titreyip kalbini tutarak korku dolu anların yaşanmasına neden olmuş, tesadüfen köprüden geçmekte olan merkez jandarma karakolu ekibi tarafından 'en kısa sürede sana iş bulacağız' sözü verilerek intihardan vazgeçirilmişti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
