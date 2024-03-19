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Avukattan, 6 kilo kokain çalınan adli emanete, 'içici memur' verildi iddiası

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Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nda uyuşturucu muhafaza edilen bölümde 6 kilo kokainin çalındığı ortaya çıkmıştı. Olayın ardından tutuklanan zabıt katibi Gençay Hacı Aytan'ın avukatı, "Adliyede herkes müvekkilimin içici olduğunu biliyormuş." ifadelerini kullandı.

Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünde 6 kilo kokain çalındığının ortaya çıkmasının ardından tutuklanan zabıt katibi Gençay Hacı Aytan'ın avukatı Ayşen Alkan, "Adliyede herkes müvekkilimin içici olduğunu biliyormuş. İçici bir memurun emanete verilmesi, emanetteki sorumluların o memurun içici olduğunu bilmesine rağmen, orada görevinin devam ettirilmesi belli usulsüzlüklerin üstünün kapatılmaya çalışıldığının göstergesi" dedi.

EVE YAPILAN OPERASYONLA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Antalya İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan 2023'te Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evdeki Berkay Kılınç ile Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nda görevli zabıt katibi Gençay Hacı Aytan, gözaltına alındı. Kılınç'ın üzerinde daralı 117 gram kokain bulundu. Aytan'ın da evine giden ekipler, daralı 10 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirdi. Ayrıca Aytan ve Kılınç'ın dijital materyallerine el konuldu. Berkay Kılınç, ilk ifadesinde, uyuşturucu maddeyi Gençay Hacı Aytan'dan aldığını söyledi. Aytan ve Kılınç, geçen 29 Nisan'da tutuklandı. Soruşturma kapsamında olayla ilişkisi olduğu belirlenen Koray Güneş de geçen 10 Haziran'da tutuklandı.

6 kilo kokain çalınan adli emanete, 'içici memur' verildiği iddia edildi

"SUÇUN SADECE ÇALIŞANIN ÜSTÜNE ATILMASI USULE AYKIRI"

Tutuklanan zabıt katibi Gençay Hacı Aytan'ın avukatı Ayşen Alkan, "İddia edildiği gibi emanetten çalındıysa, emanetin sorumluları ile ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmedi. Bununla ilgili bir soruşturmanın olmadığı bilgisini edindik. Antalya Adliyesi'nde emanet gibi önemli bir yerin korunamaması ve oradan 6 kilo kokain çalındığı iddia edilerek, bunun sadece oradaki çalışan memurun üzerine atılmaya çalışılması, hukuka ve usule çok aykırı.

"ADLİYEDE HERKES İÇİCİ OLDUĞUNU BİLİYORMUŞ"

Çünkü müvekkilim Gençay Hacı Aytan zaten içici. Adliyede herkes müvekkilimin içici olduğunu biliyormuş. İçici bir memurun emanete verilmesi, emanetteki sorumluların o memurun içici olduğunu bilmesine rağmen, orada görevinin devam ettirilmesi belli usulsüzlüklerin üstünün kapatılmaya çalışıldığının göstergesi. Dosyayı sadece 2-3 memur üzerine bırakalım, kapatalım düşüncesi olmamalı. Gerçekten suçlular kimse tespit edilmeli. Yargılamanın o şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

6 kilo kokain çalınan adli emanete, 'içici memur' verildiği iddia edildi

6 KİLO KOKAİN EKSİK ÇIKTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençay Hacı Aytan'ın Adli Emanet Memurluğu'nda görevli zabıt katibi olması nedeniyle idari soruşturma başlattı. Bu kapsamda Adli Emanet Memurluğu'nun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünde yapılan kontrolde, 6 kilo kokainin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine başsavcılık yeni bir soruşturma daha başlattı.

UYUŞTURUCU TRAFİĞİ BANKACILIK HAREKETLERİNE TAKILDI

Gencay Hacı Aytan ve Berkay Kılınç'ın tutuklandıkları süreçte alınan kolluk ve savcılık ifadelerinde; uyuşturucu ödemesinin Bitcoin üzerinden yapılacağına yönelik beyanların bulunması ile şüphelilerin genel bankacılık hareketlerinin tespiti amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor talebinde bulunuldu. Aytan ve Kılınç'ın dijital materyalleri ve MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede, şüpheliler arasında uzun süredir uyuşturucu madde trafiği olduğu anlaşıldı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANIP DETAYLARI ANLATTI

Bu süreçte etkin pişmanlıktan faydalanan Berkay Kılınç, 18 Ağustos'ta ek ifade verdi. Kılınç, ifadesinde, Gençay Hacı Aytan ile arasındaki uyuşturucu ticaretine ilişkin detaylı bilgiler verdi. İfadesinde, Adli Emanet Memurluğu'nda görevli zabıt katibi Özlem Özabay'dan (41) uyuşturucu madde aldığını söyleyen Kılınç, MASAK raporunda da tespiti yapılan para transferi ile ilgili detayları anlattı.

ADLİ EMANET GÖREVLİSİ YARDIM ETMİŞ

Soruşturmanın devamında, Gençay Hacı Aytan, Özlem Özabay ve Berkay Kılınç'ın süreklilik arz edecek şekilde örgütlü bir faaliyet içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları anlaşıldı. Berkay Kılınç'ın ayrıca Koray Güneş adlı kişinin Gençay Hacı Aytan'dan uyuşturucu alması için aracılık ettiğini, kendisine temin edeceği uyuşturucuyu Aytan'ın yönlendirmesi ile yine Emanet Memurluğu'nda görevli Sedef Sayan'ın (36) yardımıyla aldığına yönelik ifadesi, dijital materyal tespitleri ile doğrulandı. MASAK verilerinde yapılan incelemede de yoğun para akışları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

Se. Ba.:

İçiciyim deyip sıyrılmak... 6 kilo! Bal gibi satmış cukkayı vurmuş,, hangi çocuk inanır? Adalet teyze inanır belki

7
0
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Sezgin Güçlütürk:

Hırsızlar

2
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hakan er:

Burası liyakatin olmadıgı uyusturucunun ekmek su gibi satıldıgı kullanıldıgı içme yaşının 13/15 lere düştüğü başımızdaki hükümetin türkiyesi ben hiç şaşımadım acıkcası

0
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