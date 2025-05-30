6 ilde 23 uluslararası suçlu yakalandı

6 ilde 23 uluslararası suçlu yakalandı
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6 ilde 23 uluslararası suçlu yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde Interpol kırmızı bülten, mavi bülten ve difüzyon mesajı ile aranan 23 uluslararası suçlunun yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 11 ülke tarafından Interopol kırmızı bülten ile aranan 13, mavi bülten ile aranan 1 ve difüzyon mesajı ile aranan 9 kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

13'Ü KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "6 İlde düzenlediğimiz operasyonlarda 11 ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün

  • Kırmızı Bülten(13 kişi)
  • Mavi Bülten(1 kişi) ve
  • Difüzyon Mesajı (9 kişi) (Kırmızı bülten işlemleri başlatılanlar için Acil Yakalama Mesajı) ile aranan toplam 23 şüpheliyi yakaladık

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde;

6 ilde 23 uluslararası suçlu yakalandı

İl Emniyet Müdürlükleri KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa olmak üzere 6 ilde;

Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan olmak üzere toplam 11 ülke tarafından İnterpol Kırmızı Bülten, Difüzyon mesajı ve Mavi Bülten ile aranma kaydı bulunan; Yabancı uyruklu; C.M.O., A.L., K.Y., U.I., E.A., A.T., G.G.M., M.A., H.D., R.A., O.K.E., S.B., S.A.M.A., A.S., M.R.S., A.K., A.M., A.K., M.M.N., D.M., F.A.D., Ö.B. ve D.P. isimli şahıslar yakalandı.

6 ilde 23 uluslararası suçlu yakalandı

ARAMA KAYITLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Suç Örgütlerine Üye Olma, Kasten Öldürme, Cinsel Saldırı, Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından aranma kayıtları olduğu tespit edildi. İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemeler sonucunda ülkemizde olduğu tespit edilip yakalanan şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları koordine eden İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız."

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEkSeS:

Girerken sınır kapılarında yakalayıp , ya sokmasaydınız yada hapise götürseydiniz daha güvenli olurdu .

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

helal olsun Süleyman soylunun pisliklerini temizliyor

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