Üye Girişi
Haberler

56 Yıllık Kaymakamlık Binası Birkaç Darbeyle Yıkıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki 56 yıllık kaymakamlık binası, deprem sonrası ağır hasar aldığı için kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında iş makinesinin birkaç darbesiyle bina yerle bir oldu.

Depremde ağır hasar alan 56 yıllık kaymakamlık binası birkaç darbeyle yıkıldı

Yarım asırlık bina birkaç darbeyle yerle bir oldu

GAZİANTEP - Asrın felaketinde ağır hasar alan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki 56 yıllık kaymakamlık binası, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yarım asırlık binanın iş makinesinin birkaç darbesiyle yerle bir olması ise dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 2 büyük deprem sonrası 1968 yılında yapılan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki 56 yıllık kaymakamlık binası da ağır hasar aldı. Yarım asırlık bina için yıkım kararı alındı. Yıkım hazırlıkları tamamlanan bina için çalışmalar başladı. 56 yıllık bina, kontrollü yıkım sırasında iş makinesinin birkaç darbesiyle yerle bir oldu. O anlar ise kamera ile saniye saniye kaydedildi.

Yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaymakamlık Gaziantep Deprem 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title