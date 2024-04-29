5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı

İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin Ekşi Sözlük'te yazılanlar bu kadarına da pes dedirtti.

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Edanur Gezer'in, kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de idari soruşturma başlatmıştı. İhmal sonucu hayatını kaybeden küçük kızla ilgili Ekşi Sözlük'te yazılanlar ise şaşkına çevirdi.

YORUMLAR İNFİALE YOL AÇTI

Ekşi Sözlük'te 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili "Ailenin sorumsuzluğu", "Çocuğu kontrol edemeyen aile direkt belediyeyi suçlamış", "Uyarılmaya rağmen piknik mi yapılır?" gibi yorumlar tepki çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti. Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Edanur Gezer'in buraya düştüğünü belirlemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirmişti.