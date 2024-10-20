Cumartesi eğlencesi korkunç bitti! 5 katlı eğlence merkezinde müşteriler dehşeti yaşadı
Isparta'nın Kutlubey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir eğlence merkezinin son katında yangın çıktı. Yangın nedeni henüz belirlenemezken, alevler kısa sürede binayı sardı. İşletme sahipleri ve müşteriler büyük panik yaşayarak hızla binayı tahliye etti. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
Isparta'daki 5 katlı eğlence merkezinde, müşteriler büyük korku yaşadı. Merkezin en üst katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü, müşteriler çığlık çığlığa işletmeyi terk etti.
ALEVLER KISA SÜREDE BİNAYI SARDI
Edinilen bilgiye göre, Kutlubey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı eğlence merkezinin 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa zamanda alevler binayı sararken, işletme sahipleri müşterili hızla tahliye etmeye çalıştı. Alevlerin arasında işletmeyi terk eden müşteriler büyük panik yaşarken, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar angın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.
YARALANAN OLMADI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirildi.