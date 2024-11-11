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5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

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İzmir'in Selçuklu ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu 5 kardeşin yaşamını yitirdiği olayda kahreden bir detay ortaya çıktı. Eşi cezaevinde olduğu için hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan'ın, çocuklarını evde bırakıp kapıyı üzerlerine kilitleyerek hurda toplamaya gittiği, yangın çıktığında eve yeni döndüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.

5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

5 KARDEŞ YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi. Yangının elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

OLAYDA KAHREDEN DETAY

Yangınla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Araştırmada eşi cezaevinde bulunan anne Melisa Akcan'ın geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Bu sırada sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktığı ve çocukların 3'ünün olay yerinde zehirlenerek, 2'sinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

İhtiyaç sahiplerine 100 milyar tl yardım yaptık diye övünen bakan nerede 5 çocuklu hurda toplayan anneyi hiçbir farketmemişlermi eger farkedemedilerse kusura bakmasınlar herkesin mesleğine kadar devlette bilgisi mevcut bunlar barakada yaşıyor peki birkac tane evi olan babanın 18 yasinda oğluna toki çıkarıyorsunuz da buna neden vermiyorsunuz siz,şimdi hak sahiplerine dağıttınız öylemi o daireleri bizde inandık vatandasina iki göz ev vermeyen devlet olurmu

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Haber YorumlarıMuratklctr:

Rabbim sabırlar versin. Yürek dayanmaz dedikleri bu olsa gerek.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Tam bir rezillik tam bir vurdumduymazlık vatandaşının bi haber bir yönetim toki yapıp reklamını yapmyi biliyorsunuz simdixne anlamı kaldı sizin yaptığınız işlerin 5 çocukla barkada yaşayıp hurda toplayarak geçinen insanları nasıl farketmezsiniz suçlu olsa,anında bulursunuz yapmak istemiyorsunuz çünkü size oy vermediler o bolgede demi sizler birkactane evi olan insanlara toki vermek için başvuru sinirini 19 e indirdiniz peki bu insanlar mı daha öncelikli yoksa onlar mı o reklamlariniz kanmiyoruz

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

kimsenin haberi mi olmamış, bu 5 çocuk böyle bir yere bırakılır mı, belediye hayır sahibi kimse yok muymuş, belediye dava edilmeli bu nasıl bir iş böyle

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Haber YorumlarıSerkan ARSLANTÜRK:

İçim dayanmadi bu nasıl büyük bir sinav, söylenecek cok şey var hangisini söyleyelim, hic mi komşu yokmus bu garibanlarin halini gören biz nasıl bir millet olduk,mahallenin muhtarindan başlayıp en tepeye kadar herkes suçlu.bende sucluyum ki bu düzenin ayakcisi olmuşuz.

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Haber YorumlarıGürsel Çam:

bu ülkede bunlar normal artık şimdi kalkıp neden anne başlarında değil diye soran olur yazık gerçekten yazık

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Haber YorumlarıGerçekler Ağırdır:

Türkiye'de yaşamak için gece gündüz benim garip türk vatandaşım

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Haber YorumlarıMurat Bahar:

Bakan yargılanmalı

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

bu 5 insan diri diri başka yerde yansa ne koltuklar gider

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