5 Gün Sonra Kayıp Çocuk Bulundu

5 Gün Sonra Kayıp Çocuk Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak, arkadaşının evinde bir dolapta saklanırken bulundu. Oğlunun geri dönmesiyle büyük sevinç yaşayan anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

5 gün boyunca dolapta saklanmış

14 yaşındaki kayıp çocuk, arkadaşının evinde 5 gün boyunca dolapta saklanmış

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak'ın aynı mahallede arkadaşının evinde ki bir dolapta saklandığı ortaya çıktı.

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek üzere evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 14 yaşındaki Koçak, aynı mahalledeki bir arkadaşının evinde saklandığı belirlendi. 5 gün boyunca bir giysi dolabında saklanan Koçak'ı fark eden ev sahibi jandarma yaşadığı şok sonrası jandarma ekiplerine bilgi verdi. Çocuk, ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi.

5 gün boyunca haber alamadığı oğluna kavuşan anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve oğlunun birbirine sarıldığı o anlar kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Koçak, işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Koçak'ın buradaki işlemleri devam ediyor.

Ev sahibi Ayşe Yalın, " Oğlum Erhan ile bi ara mesajlaşmışlar. Sonra buraya girmiş. Bizim haberimiz yok 4 gün boyunca dolabın içinde kalmış. Sonra fark ettik. Burada bıraktığımız ekmekleri yemiş yanına su almış. Annesi kaç gündür ağlıyor. Ben bilseydim hemen annesine teslim ederdim" dedi.

Mahalle sakini bir vatandaş ise, "Arife gününden bugüne her yerde aranıyordu. Arkadaşının eski bir evine girip dolaba saklanmış. Saç tıraşını beğenmemiş amcası. Bu yüzden kaçtığı söyleniyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu

Radar uygulaması işe yaradı mı?İşte bayram tatilinin bilançosu
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 yaralı

Sokak savaş alanına döndü! Silahlı, sopalı kavgada çok sayıda yaralı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.