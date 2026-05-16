5 bin TL için kuzenini öldürdü, Suriye'ye kaçamadan yakalandı

Adana'da 5 bin TL alacağı nedeniyle kuzenini öldürdüğü öne sürülen şüpheli, Suriye'ye kaçmaya çalıştığı sırada Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde "Sinirle bıçakladım" dediği öğrenildi.

Olay, 13 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Hasan Z. (32), bir süre önce kuzeni Ehmed Erzarzul'a (21) 5 bin TL borç verdi. Alacağını istemek için bir araya gelen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Hasan Z., kuzeni Ehmed Erzarzul'u bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ehmed Erzarzul, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Hasan Z. ise kayıplara karıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, Hasan Z.'nin Hatay'a gittiğini tespit etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giden şüphelinin, memleketi Suriye'ye kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Kaldığı adresi tespit eden cinayet dedektifleri, düzenlenen operasyonla Hasan Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelinin ifadesinde Sinirle bıçakladım" dediği öğrenildi.

Hasan Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

