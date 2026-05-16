Haberler

5 bin TL için kuzenini öldürdü, Suriye'ye kaçamadan yakalandı

5 bin TL için kuzenini öldürdü, Suriye'ye kaçamadan yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 5 bin TL alacağı nedeniyle kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli, Suriye'ye kaçmaya çalışırken Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı. Tutuklanan zanlı ifadesinde 'sinirle bıçakladım' dedi.

Adana'da 5 bin TL alacağı nedeniyle kuzenini öldürdüğü öne sürülen şüpheli, Suriye'ye kaçmaya çalıştığı sırada Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde "Sinirle bıçakladım" dediği öğrenildi.

Olay, 13 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Hasan Z. (32), bir süre önce kuzeni Ehmed Erzarzul'a (21) 5 bin TL borç verdi. Alacağını istemek için bir araya gelen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Hasan Z., kuzeni Ehmed Erzarzul'u bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ehmed Erzarzul, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Hasan Z. ise kayıplara karıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, Hasan Z.'nin Hatay'a gittiğini tespit etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giden şüphelinin, memleketi Suriye'ye kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Kaldığı adresi tespit eden cinayet dedektifleri, düzenlenen operasyonla Hasan Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelinin ifadesinde Sinirle bıçakladım" dediği öğrenildi.

Hasan Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Trump dünyaya ilan etti: İki numara öldürüldü
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı

Öğrencisini sırtında taşıdı
Şoföre tepki yağıyor! İşte Galatasaraylı futbolcuların ölümden döndüğü anlar

İşte Galatasaraylı futbolcuların ölümden döndüğü anlar
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gazeteciye tehdit: Bırakmazsan sana silah çekecekler

Lavrov'dan gazeteciye tehdit: Bırakmazsan sana silah çekecekler
Putin'in Çin'e gideceği tarih belli oldu

Putin'in Çin'e gideceği tarih belli oldu
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia

4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Deste deste para dağıtan aşiret liderinin korumaları dikkat çekti

Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı