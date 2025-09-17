49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara büyük operasyon! 115 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik şafak operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

49 İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Batman, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce'de planlı ve projeli hazırlanan çalışmalar sonrası bu sabah düğmeye basıldı.

TEFECİLİK, DOLANDIRICILIK, ZİMMET...

Yakalanan şüphelilerin;

-Tefecilik,

-Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

-İhaleye Fesat Karıştırmak,

-Rüşvet, Zimmet ve İrtikap,

-Vergi Usul Kanununa Muhalefet

-Resmi Belgede Sahtecilik,

-Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Emniyet KOM ve Mali Şube Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız"