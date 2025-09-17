Haberler

49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara büyük operasyon! 115 şüpheli yakalandı

49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara büyük operasyon! 115 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara büyük operasyon! 115 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 49 ilde tefeciler ve dolandırıcılara yönelik şafak operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 115 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik şafak operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara büyük operasyon! 115 şüpheli yakalandı

49 İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Batman, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce'de planlı ve projeli hazırlanan çalışmalar sonrası bu sabah düğmeye basıldı.

49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara büyük operasyon! 115 şüpheli yakalandı

TEFECİLİK, DOLANDIRICILIK, ZİMMET...

Yakalanan şüphelilerin;

-Tefecilik,

-Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

-İhaleye Fesat Karıştırmak,

-Rüşvet, Zimmet ve İrtikap,

-Vergi Usul Kanununa Muhalefet

-Resmi Belgede Sahtecilik,

-Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara büyük operasyon! 115 şüpheli yakalandı

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Emniyet KOM ve Mali Şube Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız"

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Alsanız ne olacak. Tarikatlara bağlı üfürükçüler milyonlar götürüp serbest kalıyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
